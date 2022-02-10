Новый суточный рекорд: в России выявили 197 076 случаев заражения коронавирусом за сутки — оперштаб

Это почти на 14 тыс. случаев больше, чем накануне (9 февраля сообщалось о 183 103 заболевших). Летальных исходов — 701. В Москве 22 747 зараженных за сутки. Суточная заболеваемость COVID-19 в столице выросла после недельного снижения. Накануне сообщалось о выявлении 11 тыс. 521 инфицированного. Таким образом, суточная заболеваемость выросла почти на 98%.

Доля омикрон-штамма среди выявленных случаев ковида в РФ составляет 70%. Этот штамм распространяется в 84 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 51 регионе, увеличение — в 32, следует из данных штаба.