16-летнего фигуранта дела «канских подростков» Никиту Уварова приговорили к пяти годам колонии

Других фигурантов освободили от уголовной ответственности. Подросткам вменяют хранение взрывчатки и листовок с призывами к террористической деятельности. Суд проходил в закрытом режиме. Гособвинение запрашивало для Уварова 9 лет лишения свободы, а двум его друзьям — 6 лет и 6 месяцев и 6 лет и 5 месяцев воспитательной колонии.

По версии следствия, с октября 2019 по июнь 2020 года подростки «объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности». Они якобы «самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ, изготавливали их, и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках».