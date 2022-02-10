Разработчики культовой игры The Sims 4 отказались выпускать в России дополнение к игре из-за ЛГБТ-персонажей. В дополнении «Свадебные истории» входит лесбийская пара — симы Доминика и Камилла, «чья любовь не знает границ». Если бы разработчики убрали возможность строить отношения представителям ЛГБТ, дополнение могло бы выйти и не противоречить российскому законодательству. Однако создатели игры на такой шаг не пошли.

«Личные истории, которые игроки смогут рассказать в наших наборах, лежат в основе всего, что мы создаем. В наборе «Свадебные истории» мы хотели познакомить вас с Дом и Кэм, чья любовь отражает личный опыт многих членов нашего сообщества и команды разработки», — говорится в сообщении команды. «Отказавшись от истории Кэм и Дом, мы были бы вынуждены пойти на компромисс с нашими ценностями. Мы дорожим свободой быть собой», — говорится в сообщении разработчиков.