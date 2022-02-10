Радиостанция «Эхо Москвы» вышла на первое место по ежедневной аудитории в Москве за январь 2022

Согласно данным компании Mediascope, ежедневная аудитория «Эха Москвы» составляла более миллиона человек. По результатам трёх месяцев «Эхо Москвы» находится на втором месте по ежедневной аудитории в столице.
2022-02-10T11:53:36+03:00
2022-02-10T12:13:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:53, 10 февраля 2022
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