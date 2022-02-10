В Москве начались переговоры Лаврова и Трасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с британской коллегой Лиз Трасс в Москве. Лавров сообщил, что Россия ответит взаимностью, если целью визита глав МИД и Минобороны Великобритании в Москву является улучшение отношений. Трасс отметила, что приехала в Москву, чтобы призвать Россию к дипломатическому пути по решению ситуации вокруг Украины. Также она добавила, что Лондон не может игнорировать наращивание военных сил России на границе с Украиной.

Глава российского МИД также заявил, что готов обсудить российские предложения по гарантиям безопасности и выразил надежду на восстановление межведомственного взаимодействия с Великобританией.