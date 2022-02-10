ОДКБ: Угроза эскалации конфликта на юго-востоке Украины сохраняется на фоне поставок оружия западными странами

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что угроза эскалации конфликта на юго-востоке Украины сохраняется на фоне поставок оружия западными странами. Он отметил, что Запад старается привести вооруженные силы Украины к стандартам НАТО.

«Для реализации намеченных планов активно привлекается внешняя финансовая и консультативная помощь, заключаются договоры на поставку вооружения и военной техники. Только с января текущего года из Соединенных Штатов поставлено около 650 тонн боеприпасов и военного имущества различного назначения», — сказал Сидоров на брифинге.