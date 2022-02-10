Посол РФ в Париже: РФ неоднократно предлагала Франции взаимно признать вакцины от COVID-19, но нас не хотят слышать

Россия неоднократно предлагала Франции пойти по пути взаимного признания вакцин от COVID-19, но нас не хотят слышать, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков. По его словам, предложения выдвигались на всех уровнях. Как пишет РИА Новости, сейчас «Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением 4 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами данная вакцина занимает второе место в мире.
2022-02-10T10:41:46+03:00
2022-02-10T11:11:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2977764-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3617024.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:41, 10 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…