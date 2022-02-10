Посол РФ в Париже: РФ неоднократно предлагала Франции взаимно признать вакцины от COVID-19, но нас не хотят слышать

Россия неоднократно предлагала Франции пойти по пути взаимного признания вакцин от COVID-19, но нас не хотят слышать, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков. По его словам, предложения выдвигались на всех уровнях. Как пишет РИА Новости, сейчас «Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением 4 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами данная вакцина занимает второе место в мире.