Объем потребляемого мобильного трафика в Москве за 2021 год вырос в среднем на 28%

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При этом, в регионах по качеству и скорости интернет хуже более чем в 1,5 раза.
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…