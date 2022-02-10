Объем потребляемого мобильного трафика в Москве за 2021 год вырос в среднем на 28%

Москвичи в 2021 году стали активнее пользоваться мобильным интернетом. Объем потребляемого мобильного трафика в городе вырос в среднем на 28%, по сравнению с объемом 2020 года. Такие данные опубликовал столичный Департамент информационных технологий. Такую динамику в департаменте связывают с развитием сетей связи и доступностью высокоскоростного интернета. Скорость за год выросла на 8,7% и достигла 40 мегабит в секунду. Такой скорости достаточно для просмотра видео материала с высоким разрешением, считают в ДИТ.

При этом, в регионах по качеству и скорости интернет хуже более чем в 1,5 раза.