Вирусолог из центра Гамалеи: Заразиться сразу двумя штаммами коронавируса возможно

«Сразу двумя штаммами заразиться сложно, это достаточно редкое явление, но доминировать в таком случае будет «омикрон» из-за его высокой заразности», — сказал Анатолий Альтштейн в эфире «Эха Москвы».

Он также отметил, что «омикрон» обладает выраженной генетической нестабильностью.

«Что это значит? Он быстро размножается, этот вирус. Когда вирус размножается, идет копирование его генетического материала, и при этом копировании обязательно возникают мутации. Эти мутации снижают активность вируса», — добавил Альтштейн.