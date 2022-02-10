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10:17, 10 февраля 2022

Mash: У Жириновского прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90%

У Жириновского прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90%, сообщает издание Mash, ссылаясь на собственные источники. Правое лёгкое 75-летнего политика поражено на 30%, левое на 50%. Ситуацию осложняет диабет. Организм не держит сахар, поэтому ему вкалывают инсулин, сообщает издание. Ранее стало известно, что лидер партии ЛДПР две недели скрывал заражение COVID-19.

Отметим, сам Жириновский считает себя здоровым, рвётся работать и противится лечению, пишет Mash. Ранее пресс-служба партии заявила, что Жириновский чувствует себя нормально, он уже дает поручения и работает с документами.



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