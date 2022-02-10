Mash: У Жириновского прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90%

Отметим, сам Жириновский считает себя здоровым, рвётся работать и противится лечению, пишет Mash. Ранее пресс-служба партии заявила, что Жириновский чувствует себя нормально, он уже дает поручения и работает с документами.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Отметим, сам Жириновский считает себя здоровым, рвётся работать и противится лечению, пишет Mash. Ранее пресс-служба партии заявила, что Жириновский чувствует себя нормально, он уже дает поручения и работает с документами.
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…