Вирусолог из центра Гамалеи связал болезнь Жириновского с ревакцинацией «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком»

Вирусолог из центра Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что Владимир Жириновский заразился «омикроном» из-за ревакцинации «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком».

«Я прочитал, он восемь раз привился. Трижды привился в 20-м году вакциной «Спутник». Сейчас мы знаем, что такой вакциной нужно прививаться каждые полгода. Чем привился дальше Владимир Вольфович? Он привился «ЭпиВакКороной», а потом привился «КовиВаком». Такой человек как он, который следит за информацией, мог бы иметь определенное мнение о качестве вакцин», — заявил вирусолог в эфире «Эха Москвы».

Вирусолог также отметил низкую эффективность «ЭпиВакКороны» и призвал власти снять ее с регистрации.