62% россиян смогут прожить на накопленные деньги не больше трех месяцев

До 100 тыс. рублей имеют про запас 58,5% респондентов, от 100 тыс. до 300 тыс. рублей – 38%, 300 тыс. – 1 млн. рублей имеют 2% опрошенных. И лишь у 1,5% финансовая подушка составила более миллиона рублей.
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До 100 тыс. рублей имеют про запас 58,5% респондентов, от 100 тыс. до 300 тыс. рублей – 38%, 300 тыс. – 1 млн. рублей имеют 2% опрошенных. И лишь у 1,5% финансовая подушка составила более миллиона рублей.
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…