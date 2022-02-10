62% россиян смогут прожить на накопленные деньги не больше трех месяцев, такие результаты исследования обнародовали «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Согласно их данным, 19% россиян смогут прожить на отложенные деньги до полугода, 15% — год, 2% — от одного года до трех лет. И столько же более 3 лет.

До 100 тыс. рублей имеют про запас 58,5% респондентов, от 100 тыс. до 300 тыс. рублей – 38%, 300 тыс. – 1 млн. рублей имеют 2% опрошенных. И лишь у 1,5% финансовая подушка составила более миллиона рублей.