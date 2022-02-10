Путин: Необходимо добиваться получения от США юридически закреплённых гарантий безопасности России

Владимир Путин в приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника заявил, что Россия должна добиваться получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности России.

«Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», — сказал Путин.

Он также назвал актуальной работу по упрочению верховенства международного права и центральной роли ООН и заявил, что российская дипломатия способствует урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций.