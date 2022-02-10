В Перми началось заседание по продлению меры пресечения Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в вузе

Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в пермском вузе в сентябре прошлого года. В результате стрельбы погибли шесть человек, а более сорока пострадали. Сам Бекмансуров был ранен во время задержания и ему ампутировали ногу, поэтому на заседание он пришел на костылях. До этого его возили на каталке.
2022-02-10T08:50:12+03:00
2022-02-10T09:32:14+03:00
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08:50, 10 февраля 2022
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