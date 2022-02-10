В Конгрессе США не успели договориться по санкциям против РФ, сообщает Bloomberg. Палата представителей 9 февраля ушла на каникулы, не проголосовав по санкционному документу. Теперь конгресс сможет одобрить санкции как минимум после 28 февраля. Пакет санкций готовился на случай эскалации ситуации вокруг Украины.

Агентство отмечает, что законопроектом, который внесён группой демократов во главе с председателем сенатского комитета по иностранным делам Робертом Менендесом, предполагается введение санкций в отношении высшего руководства РФ. Предусматриваются санкции против «Северного потока — 2».

Однако, не все в Конгрессе считают, что ограничения способны удержать Россию от «агрессии» против Украины. «Я не думаю, что Владимира Путина остановит какой-либо законопроект в сенате», — сказал лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл.