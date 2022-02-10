С конца 2000-х количество печатных СМИ сократилось вдвое, говорится в исследование проекта Pew Research «State of the News Media». На сегодняшний день, 84% американцев предпочитают узнавать новости из электронных носителей. В следствии чего, рекламодатели ушли в интернет. Так печатные СМИ лишились доходов. В связи с этим количество журналистов газет за эти годы сократилось с 71 тыс. до 31 тыс. человек. Это люди в середине карьерного пути в возрасте 35-55 лет. Отмечается также, что в 2020 году количество газет уменьшилось еще на треть. При этом выросла занятость в интернет-изданиях, но она не компенсировала падение печатных.
2022-02-10T08:42:07+03:00
2022-02-10T09:33:26+03:00
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08:42, 10 февраля 2022
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