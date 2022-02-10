Американский фигурист Натан Чен стал олимпийским чемпионом в одиночном катании

Спортсмен Натан Чен завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в мужском одиночном катании, набрав 332,60 балла по сумме короткой и произвольной программ. На втором месте оказался японец Яма Кагияма с 310,05 балла, третьем — Сёма Уно, у которого 293 балла.



Из россиян лучшим стал Евгений Семененко с результатом 274,13 балла. Он занял 8-е место.