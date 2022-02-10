Politico: В Сенате США предлагают ввести новые санкции против РФ «за кибератаки на Украину»

Сенаторы США предложили внести в законопроект о санкциях против России пункт, позволяющий вводить санкции за кибератаки на Украину, пишет газета Politico. Законодатели также настаивают на увеличении помощи Украине, чтобы помочь ей предотвращать подобные атаки.

Ранее группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Робертом Менендесом внесла законопроект «О защите суверенитета Украины 2022 года», который предполагает введение санкций против президента России, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства.