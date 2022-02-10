Z Архив новостей новости
5 3 6 134
08:10, 10 февраля 2022

Politico: В Сенате США предлагают ввести новые санкции против РФ «за кибератаки на Украину»

Сенаторы США предложили внести в законопроект о санкциях против России пункт, позволяющий вводить санкции за кибератаки на Украину, пишет газета Politico. Законодатели также настаивают на увеличении помощи Украине, чтобы помочь ей предотвращать подобные атаки.

Ранее группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Робертом Менендесом внесла законопроект «О защите суверенитета Украины 2022 года», который предполагает введение санкций против президента России, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

«Напоминаем, что Россия не является стороной конфликта» Отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с «больной головы на здоровую» и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей…

5 266 6 25374 03.02
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Назло НАТО отморозим уши! Вменять США в вину начало эскалации — значит отвлекать от настоящего инициатора конфликта. Какой бы ни была реакция Америки, для политической элиты ФРГ совершенно очевидно, что это — не Украина, не США и не НАТО. Это — Россия…

5 163 6 44137 03.02
Блоги

+ Рамзан Кадыров: «Были острые вопросы, нужно было личное участие президента» 01:01 Рамзан Кадыров: «Были острые вопросы, нужно было личное участие президента» Глава Чечни заявил, что вчера состоялась добрая встреча с Путиным…

5 112 6 44223 03.02
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Психоделические фобии западных СМИ В есовский клуб Украину так и не взяли. И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перфоманса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую «вот-вот нападёт Россия»?..

5 82 6 8560 07.02
Блоги

США обвинили Россию в подготовке фейкового видео для оправдания вторжения на Украину «Не удивлены появлению нового «креативного» сценария», — прокомментировали заявления Н.Прайса и Дж.Кирби в Посольстве РФ в США…

5 141 6 18514 04.02
Блоги

«Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение» Комментарий Посольства России в США…

5 116 6 15475 09.02
Блоги

Сергей Марков политолог

Подталкивают Россию к применению вооруженных сил Если Россия просто отведет войска и ничего не сделает сейчас, то это будет рассматриваться как проявление слабости России. И приведет к еще большему игнорированию Западом требований России…

5 92 6 14862 09.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ударили краской по бессовестности Благодаря нашей подсказке, и украинцы, и поляки, а может Bloomberg и Bild узнают, о чём именно своей акцией про «единство» киевские технологи напомнили Польше…

5 180 6 36106 05.02
Интервью Персонально ваш

Олег Кашин гость: Олег Кашин журналист

Считаю отвратительным то, что Россия в ссоре с Западом оборачивается к тоталитарной китайской диктатуре, которая, собственно, подарила миру коронавирус и подарит наверняка еще много гадостей…

5 46 6 10363 09.02
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Владимир Путин: «Никаких локдаунов не намечается» 01:47 Владимир Путин: «Никаких локдаунов не намечается» «Даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность», — заявил президент России…

5 22 6 5243 04.02
8читать ;смотреть
Блоги

Виктория Нуланд: Мы все верим в неделимость безопасности Заместитель госсекретаря США прокомментировала переговоры России и Запада по безопасности, «утечку» в El País, ситуацию вокруг минских соглашений и перспективы созыва встречи лидеров постоянной пятерки Совбеза ООНююю

5 64 6 15602 04.02
Блоги

+ Пресс-конференция по итогам российско-французских переговоров 01:02:04 Пресс-конференция по итогам российско-французских переговоров «Вы понимаете или нет, что, если Украина будет в НАТО и будет военным путем возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией»...

5 147 6 38244 08.02
8читать ;смотреть
Блоги

США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…

5 124 6 32359 06.02
Блоги

Борис Акунин писатель

«Платиновый» юбилей британской королевы Я пытаюсь себе представить, что это такое — занимать одно и то же место в мире 1952 года и мире 2022-го. Я даже не про технологии и нравы, я про лица эпохи…

5 55 6 15551 09.02
Блоги

Алексей Навальный политик

Слово правды имеет огромную силу Дважды сказано, что это открытое судебное заседание. Образцовое и даже, я бы сказал, фирменное лицемерие. Типа а что? Мы судим Навального в открытом процессе…

5 118 6 33930 09.02
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Доброе утро, Пекин Мне совершенно без разницы, кто кому напинает в сплетенную сеточкой веревку на металлической рамке на три шайбы больше. Как-то это совершенно перестало иметь значение. Цыплят будем считать по совсем другой осени…

5 162 6 50968 07.02

Популярное за неделю

Новости

«Спорт-экспресс»: Информация об отстранении фигуристки Валиевой от соревнований из-за допинг-пробы не подтверждается Ранее издание удалило со своего сайта заметку о возможном лишении команды золотой медали командного турнира Олимпиады из-за этого инцидента…

5 19 6 19532
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путин требовал передела мира, новых Ялтинских соглашений, убедительно рассказывал про наши боевые лазеры и ракеты. И вдруг какие-то люди стали захватывать в заложники женщин…

5 29 6 84676 05.02
#слушать 50:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3614340
«Процессы британских серийных отравителей»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 5 6 3723 06.02
Блоги

Обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам Российской Федерации «От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны»...

5 475 6 401285 06.02
Блоги

+ Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия В эфире «Эха Москвы» Ивашов оценил риски и последствия военного вторжения, возложил ответственность за эскалацию на президента Путина и потребовал его отставки…

5 197 6 148026 08.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9424003
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5163125

Сегодня в эфире