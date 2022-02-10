Российская компания обнаружила нефть на одном из выделенных для нее блоков в Ливии

Российская компания «Татнефть» обнаружила сырье на одном из выделенных для нее блоков в Ливии. Об том сообщил РИА Новости министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун. Компания вернулась к попытке достичь предела бурения и разработки места рождения в Ливии в октябре минувшего года. Она получила три блока. «Я думаю, что она находится в процессе разработки и завершения буровых работ на этих месторождениях», — сказал министр Мухаммад Аун.

Ранее Мухаммад Аун признал, что Ливия не сможет увеличить добычу природного газа для экспорта в случае энергетического кризиса в Евросоюзе. Глава ведомства подчеркнул, что объемы газа, которые ранее экспортировались по газопроводу «Зеленый поток» в Италию и дальше попадали в общеевропейскую сеть, в настоящее время используются для нужд электростанций и других объектов внутри Ливии. Напомним, соглашение о разведке и добыче нефти было подписано «Татнефтью» и Ливией в 2007 году.