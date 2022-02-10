Спортивный юрист: комиссия ограничится предупреждением и Камила Валиева продолжит участвовать в Олимпиаде

Спортивный юрист Сергей Алексеев в эфире «Эха Москвы» предположил, что комиссия ограничится предупреждением и Камила Валиева продолжит участвовать в Олимпиаде, даже если препарат будет обнаружен в небольшой дозе.

«Это защищенное лицо, в соответствии с антидопинговым кодексом у спортсмена меньше обязанностей доказывать свою невиновность. Очевидно, если что-то попадает в данной ситуации, когда спортсмен прекрасно знает, что он едет на Олимпийские игры, умысла здесь быть не может. Даже если препарат обнаружен в мизерной дозе и он будет доказан, вполне возможно, ограничатся предупреждением, и команда, и атлетка смогут продолжать выступление на Олимпийских играх», — сказал он.

Ранее официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что слухи о сомнительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой являются спекуляциями.