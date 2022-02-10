За счёт сбора повышенных налогов на большие зарплаты федеральный бюджет собрал дополнительно 82 млрд рублей

Учитываются не только зарплаты, но и доходы от операций с ценными бумагами, выигрыши в лотерею. Однако не включаются разовые или нерегулярные доходы, которые фактически не влияют на финансовый статус людей.
Повышенную налоговую ставку «на богатых» ввели в 2020 году по инициативе президента Владимира Путина. Российский лидер заявлял, что собранные деньги станут постоянным источником финансирования лечения редких болезней у детей.
Как пишет РБК, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы, больше половины из этой суммы поступило из Москвы. Однако в топ-10 регионов оказались также Челябинская область и республика Дагестан.