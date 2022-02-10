Дочерняя компания «Газпрома» может столкнуться с проблемами при разработке месторождения у берегов Ливии

Речь идет о компании Gazprom E&P International, которая является дочерним предприятием «Газпрома», заявил министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун РИА Новости.

«К сожалению, на морском месторождении, похоже, есть техническая проблема, учитывая, что США ввели эмбарго на буровое оборудование свыше 100 метров, и поэтому «Газпром» сталкивается с трудностями в завершении процесса разведки и бурения, а также разработки этих месторождений», — сказал Аун.

Как отметил министр, Gazprom EP International «имела в Ливии два месторождения», одно из которых находится на шельфе у берегов страны.