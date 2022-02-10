Российские спортсмены опустились на девятое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине. Победа американской сноубордистки Хлои Ким принесла команде США вторую золотую медаль и восьмое место в рейтинге. Лидерами являются Германия, Норвегия и Швеция.

На сегодняшний день отечественные спортсмены завоевали две золотых медали, три серебряных и шесть бронзовых. Благодаря этому российские олимпийцы оказались первыми по общему числу полученных наград. Следом идут команды из Норвегии и Австрии.