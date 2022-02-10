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06:13, 10 февраля 2022

Комитет Госдумы по делам СНГ может рассмотреть обращение к президенту о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Профильный комитет Госдумы по делам СНГ может рассмотреть обращение к президенту о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. После рассмотрения документ передадут в Совет Думы.


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