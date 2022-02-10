Посол РФ в Париже рекомендовал властям Франции внимательнее присмотреться к истории с Deutsche Welle. Алексей Мешков отметил, что в случае ограничения работы российских СМИ со стороны РФ могут последовать ответные меры. Дипломат назвал недопустимой дискриминацию российских СМИ во Франции.

«Я ничего не имел в виду. Я говорю о том, что надо относиться с уважением к свободе слова и праву российских СМИ работать на

общих основаниях в стране. Конечно, ситуация здесь не такая. Там, в Германии, просто не дали работать. А RT France и Sputnik работают, несмотря на ограничения. Но ситуация с Deutsche Welle — это просто свидетельство того, что и у нас приходит конец терпению», — добавил посол.