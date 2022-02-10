В посольстве РФ в Вашингтоне, что США некоторыми высказываниями отказывают латиноамериканским странам в свободе выбора

В посольстве РФ в Вашингтоне, что США некоторыми своими высказываниями отказывают латиноамериканским странам в свободе выбора. Таким образом в диппредставительстве прокомментировали слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.

«По словам Нуланд, латиноамериканские страны, которые прибегают к содействию со стороны России, являются «естественной угрозой демократии» в Западном полушарии. Тем самым США отказывают суверенным государствам региона в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров», – сказано в Twitter российского посольства.