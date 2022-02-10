Организаторы «Оскара» не хотят требовать от всех гостей церемонии подтверждения вакцинации от COVID-19. Как сообщает издание, The Hollywood Reporter, перед началом мероприятия всех гостей могут попросить предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в тот же день.

При этом пока остается неизвестным, смогут ли попасть на церемонию иностранцы. Согласно нынешним правилам, в США разрешен въезд лишь тем гражданам других стран, которые полностью вакцинировались препаратами, одобренными Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США или ВОЗ.