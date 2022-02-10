Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:21, 10 февраля 2022

Защита Ильи Лихтенштейна просит суд освободить россиянина и его жену Хизер Морган под залог

Защита Ильи Лихтенштейна просит суд освободить россиянина и его жену Хизер Морган под залог. Ранее окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк уже давал распоряжение отпустить под залог Лихтенштейна и Морган. Россиянина были готовы освободить за 5 миллионов долларов, а его жену за 3 миллиона. Но затем суд в Вашингтоне временно отменил это решение.

Сторона защиты уверяет, что у россиянина и его супруги нет причин скрываться от правосудия в случае освобождения под залог.
«Содержание под стражей госпожи Морган и господина Лихтенштейна несправедливо ограничит их способность защищать себя в рамках этого дела, а также создает потенциально серьезные риски для здоровья госпожи Морган», — утверждают адвокаты.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

«Напоминаем, что Россия не является стороной конфликта» Отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с «больной головы на здоровую» и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей…

5 266 6 25287 03.02
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Назло НАТО отморозим уши! Вменять США в вину начало эскалации — значит отвлекать от настоящего инициатора конфликта. Какой бы ни была реакция Америки, для политической элиты ФРГ совершенно очевидно, что это — не Украина, не США и не НАТО. Это — Россия…

5 163 6 43987 03.02
Блоги

+ Рамзан Кадыров: «Были острые вопросы, нужно было личное участие президента» 01:01 Рамзан Кадыров: «Были острые вопросы, нужно было личное участие президента» Глава Чечни заявил, что вчера состоялась добрая встреча с Путиным…

5 112 6 44119 03.02
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Психоделические фобии западных СМИ В есовский клуб Украину так и не взяли. И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перфоманса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую «вот-вот нападёт Россия»?..

5 81 6 8530 07.02
Блоги

США обвинили Россию в подготовке фейкового видео для оправдания вторжения на Украину «Не удивлены появлению нового «креативного» сценария», — прокомментировали заявления Н.Прайса и Дж.Кирби в Посольстве РФ в США…

5 141 6 18503 04.02
Блоги

«Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение» Комментарий Посольства России в США…

5 114 6 15279 09.02
Блоги

Сергей Марков политолог

Подталкивают Россию к применению вооруженных сил Если Россия просто отведет войска и ничего не сделает сейчас, то это будет рассматриваться как проявление слабости России. И приведет к еще большему игнорированию Западом требований России…

5 91 6 14445 09.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ударили краской по бессовестности Благодаря нашей подсказке, и украинцы, и поляки, а может Bloomberg и Bild узнают, о чём именно своей акцией про «единство» киевские технологи напомнили Польше…

5 180 6 36105 05.02
Интервью Персонально ваш

Олег Кашин гость: Олег Кашин журналист

Считаю отвратительным то, что Россия в ссоре с Западом оборачивается к тоталитарной китайской диктатуре, которая, собственно, подарила миру коронавирус и подарит наверняка еще много гадостей…

5 44 6 9473 09.02
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Владимир Путин: «Никаких локдаунов не намечается» 01:47 Владимир Путин: «Никаких локдаунов не намечается» «Даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность», — заявил президент России…

5 22 6 5236 04.02
8читать ;смотреть
Блоги

Виктория Нуланд: Мы все верим в неделимость безопасности Заместитель госсекретаря США прокомментировала переговоры России и Запада по безопасности, «утечку» в El País, ситуацию вокруг минских соглашений и перспективы созыва встречи лидеров постоянной пятерки Совбеза ООНююю

5 64 6 15597 04.02
Блоги

Леонид Гозман политик

Оглушительное молчание — Путин не боится Кадырова, а завидует ему Преступление Ибрагима Янгулбаева против чеченских властей ровно такое же, как преступление огромного числа оппозиционеров, блогеров и журналистов против властей федеральных…

5 94 6 85013 03.02
Блоги

Зоя Светова журналист

Коллегам — журналистам Я думаю о Владимире Познере, о главных редакторах «Коммерсанта», «РБК», «Независимой газеты», «МК», о Ксении Собчак, Юрии Дуде, Ирине Шихман, Алексее Пивоварове, о тех, кого смотрят, читают и слушают миллионы…

5 64 6 60806 03.02
Блоги

+ Пресс-конференция по итогам российско-французских переговоров 01:02:04 Пресс-конференция по итогам российско-французских переговоров «Вы понимаете или нет, что, если Украина будет в НАТО и будет военным путем возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией»...

5 147 6 38212 08.02
8читать ;смотреть
Блоги

США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…

5 124 6 32353 06.02
Блоги

Борис Акунин писатель

«Платиновый» юбилей британской королевы Я пытаюсь себе представить, что это такое — занимать одно и то же место в мире 1952 года и мире 2022-го. Я даже не про технологии и нравы, я про лица эпохи…

5 55 6 15042 09.02

Популярное за неделю

Новости

«Спорт-экспресс»: Информация об отстранении фигуристки Валиевой от соревнований из-за допинг-пробы не подтверждается Ранее издание удалило со своего сайта заметку о возможном лишении команды золотой медали командного турнира Олимпиады из-за этого инцидента…

5 19 6 14734
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путин требовал передела мира, новых Ялтинских соглашений, убедительно рассказывал про наши боевые лазеры и ракеты. И вдруг какие-то люди стали захватывать в заложники женщин…

5 29 6 84504 05.02
#слушать 50:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3614340
«Процессы британских серийных отравителей»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 5 6 3711 06.02
Блоги

Обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам Российской Федерации «От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны»...

5 474 6 400440 06.02
Блоги

+ Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия В эфире «Эха Москвы» Ивашов оценил риски и последствия военного вторжения, возложил ответственность за эскалацию на президента Путина и потребовал его отставки…

5 197 6 147019 08.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9423973
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5163098

Сегодня в эфире