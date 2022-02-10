Защита Ильи Лихтенштейна просит суд освободить россиянина и его жену Хизер Морган под залог. Ранее окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк уже давал распоряжение отпустить под залог Лихтенштейна и Морган. Россиянина были готовы освободить за 5 миллионов долларов, а его жену за 3 миллиона. Но затем суд в Вашингтоне временно отменил это решение.

Сторона защиты уверяет, что у россиянина и его супруги нет причин скрываться от правосудия в случае освобождения под залог.

«Содержание под стражей госпожи Морган и господина Лихтенштейна несправедливо ограничит их способность защищать себя в рамках этого дела, а также создает потенциально серьезные риски для здоровья госпожи Морган», — утверждают адвокаты.