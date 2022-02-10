Постпред РФ при ООН в Женеве заявил, что России нет планов вторгаться на Украину, в этом нет здравого смысла. Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за создание ровных и взаимовыгодных отношений со всеми странами.

«Возможно, западные чиновники и аналитики теряются при расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского руководства. Поэтому повторю: у России нет и не было планов вторгаться на Украину. В этом нет ни мотива, ни

геостратегической цели. А самое главное — даже намека на здравый смысл», – сказал Геннадий Гатилов в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что глава российского МИД Сергей Лавров ранее уже заявлял, что если все зависит от России, то «войны не будет».