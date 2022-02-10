Запуск соцсети TRUTH Social, созданной по инициативе Дональда Трампа, отложили до конца марта. Изначально предполагалось, что новая соцсеть начнет работать с 21 февраля, но дату релиза пришлось перенести. При этом серверы, обеспечивающие ее работу, уже запущены, а приложение проходит бета-тестирование. В США уже открыта его предварительная продажа.