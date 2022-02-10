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02:20, 10 февраля 2022

Запуск соцсети TRUTH Social, созданной по инициативе Дональда Трампа, отложили до конца марта

Запуск соцсети TRUTH Social, созданной по инициативе Дональда Трампа, отложили до конца марта. Изначально предполагалось, что новая соцсеть начнет работать с 21 февраля, но дату релиза пришлось перенести. При этом серверы, обеспечивающие ее работу, уже запущены, а приложение проходит бета-тестирование. В США уже открыта его предварительная продажа.


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