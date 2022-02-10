Великобритания дополнительно приведет в готовность тысячу военнослужащих на востоке НАТО на случай гуманитарного кризиса. Ранее в Соединенном Королевстве заявили об увеличении военного присутствия в Польше.

«Премьер-министр объявляет, что еще 1000 британских военнослужащих будут приведены в готовность для поддержки НАТО и союзников в случае гуманитарного кризиса», – сообщили на Даунинг-стрит.

Британские военнослужащие будут проводить учения на случай непредвиденных обстоятельств. Приведенные сегодня в готовность войска в случае необходимости поддержат эти действия.