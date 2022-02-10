Генконсул РФ в Нью-Йорке заявил, что власти США без малого год не выдают визу его сменщику. Анатолий Каргаполов должен был сменить Сергея Овсянникова еще в мае прошлого года.

Овсянников подчеркнул, что пока неизвестно, когда Каргаполов получит визу. По его словам, возможна ситуация, при которой в Нью-Йорке может и вовсе не остаться российского консула. Сам же Овсянников должен вернуться в Россию через месяц.

«Не знаю, какое будет решение. Если никакого решения не будет, значит, я должен возвращаться в Россию. Значит, обязанности будет исполнять Вячеслав Славкин, старший дипломат», — сказал генконсул.