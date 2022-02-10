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00:37, 10 февраля 2022

В российском консульстве в Нью-Йорке осталось всего 5 сотрудников, такое случилось впервые в истории

В российском консульстве в Нью-Йорке осталось всего 5 сотрудников, такое случилось впервые в истории, рассказал генконсул. Сергей Овсянников отметил, что раньше в консульстве работало 12 дипломатов.

«У нас действительно работает четыре сотрудника. В конце января уехали пять семей. Остались ровно четыре человека. Впервые в генконсульстве нет офицера по безопасности, что вопиющий факт», — заявил генконсул.

Он допустил, что вскоре число сотрудников может еще сократиться, поскольку в июне консульство покинут еще 2 коменданта.


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