Байден и король Саудовской Аравии договорились обеспечивать стабильность энергопоставок в мире

Байден и король Саудовской Аравии в ходе телефонного разговора договорились обеспечивать стабильность энергопоставок в мире. В Белом доме сообщили, что лидеры двух стран обсудили и ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Президент США также поднял вопрос продолжающихся многосторонних переговорах о восстановлении ограничений ядерной программы Ирана.
2022-02-10T00:18:37+03:00
2022-02-10T00:18:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:18, 10 февраля 2022
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