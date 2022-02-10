Байден и король Саудовской Аравии договорились обеспечивать стабильность энергопоставок в мире

Байден и король Саудовской Аравии в ходе телефонного разговора договорились обеспечивать стабильность энергопоставок в мире. В Белом доме сообщили, что лидеры двух стран обсудили и ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Президент США также поднял вопрос продолжающихся многосторонних переговорах о восстановлении ограничений ядерной программы Ирана.