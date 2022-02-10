Макрон заявил, что для восстановления мира и сохранения доверия Россия и Франция должны работать вместе. Президент Франции подчеркнул, что ни Европа, ни Россия не хотят ухудшения ситуации.

В понедельник Эмманюэль Макрон провел в Москве переговоры с Владимиром Путиным, беседа глав двух государств продлилась пять часов.

Встречу Путина и Макрона прокомментировал и госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.

«Был долгий разговор с Владимиром Путиным в Москве, в результате которого, как я думаю, говоря честно и с осторожностью, он добился прогресса. Во-первых, в том, что касается деэскалации и предотвращения ухудшения ситуации», — сказал Бок.

Он добавил, что президент РФ пообещал после военных учений в Белоруссии вывести с территории республики российские войска. Это должно произойти в период с 10 по 20 февраля.