Группа американских сенаторов предложили Байдену предоставить Киеву максимальный доступ к разведданным США. «Мы просим, чтобы США делились разведданными с Украиной в максимально возможной степени. Россия — агрессор, и нам необходимо вооружить Украину критически важной информацией, необходимой для самообороны», – говорится в обращении.

Сенаторы выразили мнение, что это пойдет на пользу как союзникам США в Европе, так и самим Соединенным Штатам. В обращении к президенту они подчеркнули, что «угроза со стороны России – это угроза демократии во всем мире», а потому необходимо сделать все возможное, чтобы ее нивелировать.