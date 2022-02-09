В Белом доме заявили о близости США и Ирана к возвращению в СВПД

Соглашение о возвращении Ирана и остальных сторон к соблюдению условий ядерной сделки — может быть скоро заключено, — сообщил Джен Псаки. Ее слова передает «Интерфакс». Однако представитель Белого дома подчеркнула, что если это не произойдет в ближайшие недели, то момент может быть упущен из-за «движения Ирана в развитии ядерной программы».