В Белом доме заявили о близости США и Ирана к возвращению в СВПД

Соглашение о возвращении Ирана и остальных сторон к соблюдению условий ядерной сделки — может быть скоро заключено, — сообщил Джен Псаки. Ее слова передает «Интерфакс». Однако представитель Белого дома подчеркнула, что если это не произойдет в ближайшие недели, то момент может быть упущен из-за «движения Ирана в развитии ядерной программы».
2022-02-09T22:45:00+03:00
2022-02-09T22:45:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:45, 09 февраля 2022
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