В Финляндии глава парламентского комитета по иностранным делам подал отставку с этой должности

Поводом стала критика его позиции по Украине, об этом сообщил он сам у себя в Facebook. Ранее Мика Ниикку, написал твит с мнением, что Макрону «или кому-то еще» следовало сказать Украине о невозможности вступить в НАТО. Издание Yle отмечает, что слова Ниикку противоречат официальной позиции Финляндии.



Сам депутат заявил, что поддерживает суверенитет Украины.