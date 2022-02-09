В США суд приговорил к году и одному дню тюрьмы 80-летнюю монахиню и бывшего директора католической школы

Она похитила из бюджета учебного заведения более 800 тыс. долларов и потратила их на казино, сообщает канал CBS. Сама она ранее признала вину и принесла извинения. Крупер почти тридцать лет возглавляла школу Святого Иакова в пригороде Лос-Анджелеса.
2022-02-09T21:39:27+03:00
2022-02-09T21:39:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:39, 09 февраля 2022
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