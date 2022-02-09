Иван Павлов считает позицию квалификационной комиссии петербургской адвокатской палаты в отношении него неадекватной

Адвокат Иван Павлов* назвал позицию квалификационной комиссии петербургской адвокатской палаты, которая считает, что его статус иноагента может негативно повлиять на мнение суда, неадекватной. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее стало известно, что квалификационная комиссия петербургской адвокатской палаты считает, что адвокат Иван Павлов* (внесен в реестр иноагентов) «вводит в заблуждение» обвиненного в госизмене журналиста Ивана Сафронова, и по мнению членов комиссии, эмигрировавший из России и объявленный в розыск Иван Павлов* больше не может быть защитником. А его статус иноагента угрожает негативно повлиять на мнение суда об Иване Сафронове.

«На мой взгляд, конечно, это неадекватно. Я понимаю, когда мои процессуальные оппоненты пытаются защиту ослабить, но когда к этому процессу подключаются некоторые коллеги, это вызывает некоторое недоумение», — сказал И.Павлов.

Все претензии, выдвинутые квалификационной комиссией, по мнению И.Павлова, «абсолютно абсурдны».

«Конечно, моим коллегам в Совете Адвокатской палаты еще предстоит решение принять по этому вопросу. Не хочу оказывать никакого давления, но мне представляется такая позиция которая выражена в заключении квалификационной комиссии адвокатской палаты, по крайней мере, странной», — отметил он.

* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.