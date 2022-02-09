Учительница петербургской школы Серафима Сапрыкина отказалась возвращаться на прежнее место работы, говорят в министерстве просвещения. Ранее сама педагог пожаловалась на то, что ее вынудили уйти после урока, где она читала стихи Хармса и Введенского. Сапрыкина не собирается возвращаться к педагогической работе, сказали газете РБК в ведомстве. Тем временем в самой гимназии началась проверка, рассказали в Смольном интернет-изданию «Фонтанка».
2022-02-09T21:05:26+03:00
2022-02-09T21:22:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2977550-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3616722.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:05, 09 февраля 2022
Загрузка комментариев...