Учительница петербургской школы Серафима Сапрыкина отказалась возвращаться на прежнее место работы, говорят в министерстве просвещения. Ранее сама педагог пожаловалась на то, что ее вынудили уйти после урока, где она читала стихи Хармса и Введенского. Сапрыкина не собирается возвращаться к педагогической работе, сказали газете РБК в ведомстве. Тем временем в самой гимназии началась проверка, рассказали в Смольном интернет-изданию «Фонтанка».