«Спорт-экспресс»: Информация об отстранении фигуристки Валиевой от соревнований из-за допинг-пробы не подтверждается

Информация об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой от соревнований из-за допинг-пробы не подтверждается, пишет газета «Спорт-экспресс». Ранее издание удалило со своего сайта заметку о возможном лишении команды золотой медали командного турнира Олимпиады из-за этого инцидента. 15-летнюю спортсменку еще могут признать невиновной в инциденте с положительным тестом на кардиологический препарат, добавляет газета. Сейчас над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России и МОК. Если невиновность Валиевой в итоге будет доказана, сборная России сохранит за собой награды. По сведениям «Спорт-экспресса», официальное заявление МОК на эту тему ожидается завтра днем.

