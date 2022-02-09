Комиссия адвокатской палаты Санкт-Петербурга считает, что Иван Павлов вводит в заблуждение своего клиента Сафронова

Комиссия адвокатской палаты Санкт-Петербурга считает, что адвокат Иван Павлов* вводит в заблуждение своего клиента, журналиста Ивана Сафронова. Члены комиссии пришли к выводу, что Палов больше не может быть защитником, пишет газета «КоммерсантЪ». Статус иностранного агента при этом угрожает негативно повлиять на мнение суда о подзащитном адвоката. Ранее палата рассмотрела уже четвертую жалобу на Павлова. Сам он покинул Россию после того, как его внесли в список иностранных агентов, а также обвинили в разглашении тайны предварительного следствия по делу Сафронова.
2022-02-09T20:33:21+03:00
2022-02-09T22:05:16+03:00
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20:33, 09 февраля 2022
* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.
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