Комиссия адвокатской палаты Санкт-Петербурга считает, что Иван Павлов вводит в заблуждение своего клиента Сафронова

Комиссия адвокатской палаты Санкт-Петербурга считает, что адвокат Иван Павлов* вводит в заблуждение своего клиента, журналиста Ивана Сафронова. Члены комиссии пришли к выводу, что Палов больше не может быть защитником, пишет газета «КоммерсантЪ». Статус иностранного агента при этом угрожает негативно повлиять на мнение суда о подзащитном адвоката. Ранее палата рассмотрела уже четвертую жалобу на Павлова. Сам он покинул Россию после того, как его внесли в список иностранных агентов, а также обвинили в разглашении тайны предварительного следствия по делу Сафронова.

* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.