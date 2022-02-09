Публикация «Спорт-экспресс» о возможном лишении российских фигуристов золотой медали командного соревнования удалена

Публикация о возможном лишении российских фигуристов золотой медали командного соревнования была удалена с сайта газеты «Спорт-экспресс». В самой редакции это пока не комментировали. В статье между тем сообщалось, что фигуристку Камилу Валиеву, к допинг-пробе которой возникли претензии, могут отстранить от соревнований и одиночного турнира. По сведениям издания, в пробе нашли препарат для улучшения работы сердца, который запрещен. Разбирательства по этому делу, как пишет «Спорт-экспресс», могут продлиться минимум до четверга. Из-за случившегося была отменена церемония награждения фигуристов.