В Мексике задержаны подозреваемые в убийстве журналистки Лурдес Мальдонадо

Сейчас расследование продолжается, полиции предстоит установить заказчиков и мотивы.
Незадолго до убийства журналистка сообщала, что выиграла трудовой иск против бывшего губернатора штата Нижняя Калифорния Хайме Бонильи Вальдеса.
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Сейчас расследование продолжается, полиции предстоит установить заказчиков и мотивы.
Незадолго до убийства журналистка сообщала, что выиграла трудовой иск против бывшего губернатора штата Нижняя Калифорния Хайме Бонильи Вальдеса.