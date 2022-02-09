В Мексике задержаны подозреваемые в убийстве журналистки Лурдес Мальдонадо

Сейчас расследование продолжается, полиции предстоит установить заказчиков и мотивы.

Незадолго до убийства журналистка сообщала, что выиграла трудовой иск против бывшего губернатора штата Нижняя Калифорния Хайме Бонильи Вальдеса.