Адвокаты ректора Шанинки Сергея Зуева требуют пустить их в СИЗО к подзащитному

Они опасаются, что у него может случиться инфаркт и настаивают на его переводе в многопрофильный стационар, поскольку после часа общения арестованному тяжело воспринимать информацию: у него слабость, головокружение и многие другие симптомы, передает агентство «Интерфакс». В конце января адвокаты уже предупреждали о том, что Зуев находится в предынфарктном состоянии. В тюремном ведомстве эту информацию отрицали. Ректора вуза арестовали по делу бывшей замминистра просвещения Мариины Раковой, их обвиняют в хищении бюджетных средств, они вины не признают.
2022-02-09T19:18:10+03:00
2022-02-09T19:23:04+03:00
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19:18, 09 февраля 2022
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