NYT: Johnson & Johnson приостановила производство однокомпонентной вакцины от коронавируса

Johnson & Johnson приостановила производство однокомпонентной вакцины от коронавируса на заводе в городе Лейден. Это сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. По сведениям издания, сейчас завод в Нидерландах производит вакцину от другого вируса, которая может быть более прибыльной.
2022-02-09T19:07:29+03:00
2022-02-09T19:07:29+03:00
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19:07, 09 февраля 2022
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