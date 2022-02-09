NYT: Johnson & Johnson приостановила производство однокомпонентной вакцины от коронавируса

Johnson & Johnson приостановила производство однокомпонентной вакцины от коронавируса на заводе в городе Лейден. Это сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. По сведениям издания, сейчас завод в Нидерландах производит вакцину от другого вируса, которая может быть более прибыльной.