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18:50, 09 февраля 2022

В Росавиации заявили, что в России ведется модернизация 42 аэропортов

Она проходит в рамках реконструкции и развития региональных аэропортов, сообщил каналу «Россия 24» руководитель Росавиации Александр Нерадько. Реконструкция затрагивает аэровокзальные комплексы, аэродромную инфраструктуру, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, перроны.


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