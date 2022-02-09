В Росавиации заявили, что в России ведется модернизация 42 аэропортов

Она проходит в рамках реконструкции и развития региональных аэропортов, сообщил каналу «Россия 24» руководитель Росавиации Александр Нерадько. Реконструкция затрагивает аэровокзальные комплексы, аэродромную инфраструктуру, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, перроны.
2022-02-09T18:50:43+03:00
2022-02-09T18:50:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:50, 09 февраля 2022
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