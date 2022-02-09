Суд в США приостановил решение об освобождении под залог Ильи Лихтенштейна с супругой, арестованных по обвинению в отмывании биткоинов. Текст постановления цитирует РИА. По версии следствия, они похитили биткоины в результате кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году.