Суд в США приостановил решение об освобождении под залог Ильи Лихтенштейна с супругой, арестованных по обвинению в отмывании биткоинов. Текст постановления цитирует РИА. По версии следствия, они похитили биткоины в результате кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году.
2022-02-09T18:29:43+03:00
2022-02-09T18:29:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:29, 09 февраля 2022
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