Причиной задержки награждения золотыми медалями российских фигуристов мог стать допинг-тест Камилы Валиевой

Это также могло произойти из-за ее возраста — Валиевой 15 лет, пишет издание Inside the Games. Ей нет 16, поэтому официально обвинить в использовании допинга фигуристку нельзя.



Юристы продолжают искать выход из этой ситуации. Ожидается, что проблему решат завтра. Оно также пишет, что тест на допинг был взят еще до начала Олимпиады. , сообщило издание Inside the Games